高級ジュエリーブランド「カルティエ」が収集した現代アート作品を展示する施設が、パリ中心部に移転し、報道陣に公開されました。【映像】「カルティエ」が収集した現代アート作品現代アート作品を収集して展示している「カルティエ現代美術財団」が、パリ南部から中心部のルーブル美術館近くに移転しました。1855年に建てられ、かつて百貨店が入っていた建物の内部をフランスの建築家、ジャン・ヌーベル氏が全面改装。「光