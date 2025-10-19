テスラを愛好するYouTuberのBearded Tesla Guyが、テスラの自動運転機能「フルセルフドライビング(FSD)」を使ってアメリカを西から東に横断するチャレンジを実施しました。距離にして約4000kmの大移動になるはずでしたが、開始から約97km進んだところで落下物を検知できず、そのままぶつかってしまいました。テスラ モデルY - FSD Coast To Coast 挑戦パート2 - YouTubeTesla Fan Attempts Coast-To-Coast FSD Drive, Ends Up With