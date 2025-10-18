リーチのみが満貫に大化け。僥倖を活かして逃げ切った。「大和証券Mリーグ2025-26」10月17日の第1試合はBEAST X・下石戟（協会）がトップを獲得。接戦の終盤、トップを争うTEAM雷電・萩原聖人（連盟）から、満貫を直撃した。これで下石はデビュー8戦して3勝目。新生チームの軸として十分に機能している。【映像】「なんだこの人w」視聴者が爆笑した下石の超独特インタビューこの試合は東家からEX風林火山・勝又健志（連盟）、