防犯カメラを使った検証実験のイメージJR東海が、東海道新幹線の防犯カメラに写る乗客の映像を人工知能（AI）で解析し、年代や利用目的を推測する検証実験を11月に行うことが、16日までに分かった。客層を分析しサービス向上に役立てる目的で、公式サイトなどで告知しているが報道発表はない。防犯カメラ映像を使ったマーケティングは小売店などで事例があり、同社は法令や国の指針に照らして問題ないとする。ただ、公共交通機関