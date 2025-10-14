楽天は１４日、ルーク・ボイト内野手と来季の選手契約を結んだと発表した。ボイトは球団を通じて「これからもチームのさらなる成功に貢献できることを楽しみにしています。東北に再びチャンピオンの栄光をもたらす一助となれれば幸いです」とコメントした。