静岡県立美術館（静岡市駿河区谷田）で１１日から「金曜ロードショーとジブリ展」がスタートする。同館１階に設置された、「ゲド戦記」に登場する竜の像の前で１０日、開会式が行われた。２０２３年にスタートした同展は三重や長崎など日本各地で開かれ、福島では計２０万人が来場するなど大人気。静岡は９会場目となる。日本テレビの「金曜ロードショー」では「風の谷のナウシカ」が２年に１回のペースで放映されており、平木