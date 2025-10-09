日本代表は10月10日にパラグアイ代表、14日にブラジル代表と国際親善試合を戦う。その前日会見で、怪我で不参加となったキャプテン遠藤航の代替選手を招集しなかった理由を問われた森保一監督は、こう説明した。「招集するかどうかを活動のぎりぎりまで、考えていました。活動が始まってから、ヨーロッパから来てもらうのは本人にとっても負担になりますし、チームとしても、26人のメンバーでいいかなというところで考えていま