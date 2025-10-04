ニューストップ > ライフ総合ニュース > 板野友美がミニ丈コーデを披露 ファンから称賛の声「恋しちゃった」 Instagram モデル ファッション 美脚 コーディネート アパレル スニーカー 板野友美 AKB48 All About 板野友美がミニ丈コーデを披露 ファンから称賛の声「恋しちゃった」 2025年10月4日 18時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 板野友美が3日、美脚が際立つミニ丈コーデをInstagramで披露した ベースボール風プリントのTシャツに、ミニ丈スカートを合わせたコーデ ファンからは「ともちん!て感じが出まくってて最高」などの声が寄せられた 記事を読む おすすめ記事 「あっしっ、、なっがっ！」目黒蓮、圧巻スタイルのモデルショットに反響「本当に素晴らしいスタイル」 2025年9月29日 17時55分 その着方、もう古いかも！【GUスウェット】で即サマ見え♡「垢抜けコーデ」 2025年9月30日 5時0分 村重杏奈、胸元大胆な姿に熱視線「二度見した」「セクシーすぎる」 2025年9月30日 9時52分 ユニクロ・GUの「スカートが上品」になる着方。サテン×リネンシャツでこなれ感が出る 2025年10月3日 20時0分 【しまむら新作】が大当たりかもーーーッ！ 可愛さ100点♡「秋っぽベスト」 2025年10月3日 10時30分