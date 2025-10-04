タレントの板野友美さんは10月3日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つミニ丈コーデを披露し、ファンからの注目を集めました。（サムネイル画像出典：板野友美さん公式Instagramより） All About

板野友美がミニ丈コーデを披露 ファンから称賛の声「恋しちゃった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 板野友美が3日、美脚が際立つミニ丈コーデをInstagramで披露した
  • ベースボール風プリントのTシャツに、ミニ丈スカートを合わせたコーデ
  • ファンからは「ともちん!て感じが出まくってて最高」などの声が寄せられた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子