「まず1杯目はビール」という方も多いかもしれませんが、そのビールの流通に暗雲が垂れ込めています。サイバー攻撃を受け、出荷停止が続いているビール大手のアサヒ。その影響が他のビール会社にも広がっています。【写真を見る】「もう全然来ていない」酒店の倉庫は…一体何が？アサヒが出荷停止 ビールに暗雲影響は他社にも…1日夜、東京・上野周辺にある居酒屋では、心配の声が聞かれました。60代「アサヒが一番好きなの