欧州と米国の男子ゴルフ対抗戦、ライダーカップ最終日（２８日、米ニューヨーク州ファミングデールのベスページ・ステートパーク・ブラックコース）、３日間の総合で欧州が１５―１３で米国を下し、２大会連続で勝利した。この大会で、欧州のローリー・マキロイ（英国）の妻に対する観客の仕打ちが物議を醸している。英国メディア「デーリー・メール」によると、マキロイや妻のエリカ・ストールさんが、観客からの激しいヤジを