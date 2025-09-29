技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために新しい知識やスキルを学ぶ「リスキリング」を支援する給付金制度が、10月1日から開始される。 この「教育訓練休暇給付金」は、労働者が離職することなく教育や訓練に専念できるようにするため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合には賃金の一定割合を支給することで、その教育・訓練期間中の生活費を保障するものだ。 以下では、スキルアップを目指すビジネスマンなら知