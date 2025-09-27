日本ハムは達の完封勝利も優勝阻止ならず西武とソフトバンクの試合は、4-1でソフトバンクが勝利し、球団史上21度目のリーグ優勝を決めた。先発・有原航平投手は7回1失点の好投で13勝目。打線は1点を追う2回に野村勇内野手の適時打で同点に追いつくと、5回には栗原陵矢内野手の2点適時二塁打などで3点を勝ち越し。柳町達外野手、野村が2安打1打点と活躍した。一方、西武は先発の高橋光成投手が5回4失点。打線は計5安打に抑えられ