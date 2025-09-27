¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬À¾ÉðÇË¤ê21ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï3°ÌCS³ÎÄê¡Ä27Æü¥Ñ·ë²Ì
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÃ£¤Î´°Éõ¾¡Íø¤âÍ¥¾¡ÁË»ß¤Ê¤é¤º
¡¡À¾Éð¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»î¹ç¤Ï¡¢4-1¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¾¡Íø¤·¡¢µåÃÄ»Ë¾å21ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤Ï7²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç13¾¡ÌÜ¡£ÂÇÀþ¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¤ËÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢5²ó¤Ë¤Ï·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡£ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡¢ÌîÂ¼¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢À¾Éð¤ÏÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬5²ó4¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ï·×5°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È³ÚÅ·¤Ï¡¢2-0¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬´°Éõ¾¡Íø¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï3°Ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë CS ¥Ñ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤¬7²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5²ó¤Î¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤ÎÀèÀ©8¹æ2¥é¥ó¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤ÏÀèÈ¯¡¦Áñ»Ê¹¯À¿Åê¼ê¤¬8²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬3°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¤¬9²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥×¥í½é´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï2²ó¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤Î12¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¡£3²ó¤Ë¤âÌðß·¹¨ÂÀÅê¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¤¬9²ó2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬»¶È¯6°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤ÈÃ£Åê¼ê¤òÂÇ¤ÁÊø¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë