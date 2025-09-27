神奈川・藤沢市にある駅近の人気コインパーキングは、異様な雰囲気に包まれていた。そこに止まっていたのは、スプレーで落書きされた車やドアが外された車など“廃車同然”となっていた大量の放置車両だった。一体、何があったのか？駅近駐車場に大量の“廃車同然”の車放置車両がずらりと並んでいたのは、駅近の人気コインパーキングだった。駐車場利用者から「安くて駅から近いので満車になる」「（Q.ここ満車になるんですか）は