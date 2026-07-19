ことし1月30日未明、千葉県柏市の「柏たなか病院」で入院中だった高齢男性（当時75）の点滴に排せつ物を混入して殺害したとして、7月15日に元看護師の古川美由紀容疑者（51）が殺人容疑で逮捕された。前代未聞の手口による犯行が波紋を広げるなか、徐々に容疑者の身辺や犯行当日の詳細な動向が明らかになってきている。【写真】「あだ名は”オールド”」「バド部所属の優等生」古川美由紀容疑者の卒業アルバム写真大手紙社会部