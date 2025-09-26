セブン銀行は２６日、全国のファミリーマートの店舗に、自社の現金自動預け払い機（ＡＴＭ）を設置すると発表した。ファミマには現在、全国の銀行が出資する「イーネット」やゆうちょ銀行のＡＴＭが計約１万６０００台設置されているが、順次置き換える。セブン―イレブンとファミマという大手コンビニの壁を越え、ＡＴＭの一体化を進めて運用の効率化を図る。置き換えにより、セブン銀のＡＴＭは約４万４０００台となり、ゆう