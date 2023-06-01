全米野球記者協会（BBAWW）の会合が、14日（日本時間15日）にフィラデルフィアで行われ、ブルース・マイヤー暫定専務理事は大リーグ機構（MLB）が提案している「サラリーキャップ（選手の報酬総額に上限を定める制度）」導入の提案、それに向けた動きを厳しく批判した。MLBは大谷らのドジャースなど裕福な球団のスター選手独占を防ぎ、戦力均衡を保つために導入が必要と主張している。しかし、2月にトニー・クラーク前専務理事