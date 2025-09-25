ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「ボディタッチが多い」群馬・前橋市の女性市長の素顔は 関係者が証… 時事ニュース 政治家の不祥事 ゴシップ 群馬県 NEWSポストセブン 「ボディタッチが多い」群馬・前橋市の女性市長の素顔は 関係者が証言 2025年9月25日 11時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ラブホ密会報道が出た群馬県前橋市長について、NEWSポストセブンが報じた 「市長は、『男ウケ抜群』で、ちょっと魔性なところがあります」と関係者 ボディタッチも多いため、男性の中にはドキッとする人もいるようだとした 記事を読む おすすめ記事 前橋市の42歳女性市長 部下の市役所幹部と2ヶ月で9回「ラブホ通い詰め」…“休憩3時間”で入室 市長は事実を認めつつ「仕事に関する相談や打ち合わせをしていた」と釈明 2025年9月24日 17時12分 あなたは躊躇なく履ける？使わなくなった家族の下着 2025年9月24日 6時3分 「死ぬまで悪態を」松嶋菜々子 『あんぱん』で路線変更打診も“毒親怪演”続行を直訴していた！ 2025年9月25日 6時0分 高市早苗「奈良の女です」演説で迷走発言連発に「へずまりゅうかよ」の声も…土壇場での“空気の読めなさ”に支援者も頭を抱える始末〈自民党総裁選〉 2025年9月24日 17時56分 【ご休憩3時間5700円】前橋・42歳女性市長に部下の市幹部と“連日ラブホ”のワケを直撃取材 “ラブホ経費”約5万円は「（市長が）すべて私費で払っています」 2025年9月25日 6時59分