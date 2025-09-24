ニューストップ > IT 経済ニュース > 「Px8 S2」9月に発売 Black 米津玄師 比べてみた スパイ 市場 モデル アプリ アルゴ BAC USB 副作用 ドライブ アンプ AV Watch 「Px8 S2」9月に発売 Black 2025年9月24日 16時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 Bowers&Wilkinsの新たな最上位ヘッドフォン「Px8 S2」が25日に発売される 40mm径のカーボンコーン・ドライブユニットを搭載している カラーはOnyx Black、Warm Stoneの2色で、市場想定価格は129800円前後 記事を読む おすすめ記事 「GALLERIA」がケース一新！ 5系列に細分化し、ピラーレスモデルや最上位しか出さないモデルも 2025年9月21日 13時50分 ビューティフルピープルがパックマンとコラボ スタート画面を上下反転で配したニットを発売 2025年9月17日 17時39分 JBL初イヤカフ型「JBL Soundgear Clips」9月25日から発売。直販18700円 2025年9月18日 7時0分 【Veoyads】究極の脱毛スピードを体感！CRYSTAL HIPL光美容器が期間限定で大幅割引 2025年9月19日 18時44分 フォステクス、RPヘッドホンフラッグシップモデルの「mk2」を発表 2025年9月19日 15時35分