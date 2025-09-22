スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」と初めてコラボレーションした「ピケ モコ ブーケ ＆ ティー ラテ」と、全25型（51アイテム）のコラボグッズを9月29日から発売します。オンラインストア限定アイテム登場今回のコラボでは、“とびきりスイートなパジャマパーティー”がテーマのドリンクやグッズがラインアップされています。「ピケ モコ ブーケ