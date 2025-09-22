「首都圏国立大学合同ハッカソン」の最終発表会が、2025年9月20日にソフトバンク本社で開催された。「首都圏国立大学合同」という異例の形で行われた本ハッカソンには4チームが出場。いずれも首都圏の国立大学の学生で構成され、各チームに企業メンターが加わるスタイルとなった。内容はビジネスコンテストとハッカソンを融合させた形式で、AIの有効活用や新規性が重視された。参加した学生は1年生から修士2年生までの計24名。内訳