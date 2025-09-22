多彩なコンテンツで忘れられないひとときを演出する、クリスマスイベント「レゴランド(R)でメリークリスマス」の開催が決定。キッズ・イルミネーションやスペシャルショーなどの心温まる“あったか体験”を、家族みんなへのクリスマスプレゼントとしてレゴランド(R)が贈ります！ レゴランド(R) でメリークリスマス 開催期間：2025年11月21日(金)〜12月25日(木)会場：レゴランド(R) ・ ジャパンイベントエリアほか