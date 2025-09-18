ウルフほどシャープすぎず、柔らかさを残した「ウルフ風ヘア」。動きが出やすいカットなので、軽やかさや華やかさをプラスしたい大人女性にもぴったり。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、おすすめのウルフ風ヘアをご紹介します。 結べる長さを残したミディアムウルフ風ヘア 肩下レングスをキープしながら、レイヤーを効かせて空気感のあるシルエットにしたミディアムスタイル。自然な動