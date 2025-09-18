緑茶市場は伊藤園の「お〜いお茶」がトップシェアを維持してきた。年間販売数量は8000万ケース超を維持。コカ・コーラの「綾鷹」とサントリーの「伊右衛門」は6000万ケース前後で2位争いを続けている（飲料総研調べ）。キリンが手がける「生茶」は4位で、24年に3000万ケースを突破したばかりだ。伊藤園の独走について、飲料メーカーの幹部は次のように分析する。コカ・コーラ自販機事業に立ちはだかる前途多難…巨額減損処理で赤