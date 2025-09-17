ドイツ・ベルリンのミッテ区が在独市民団体と法廷闘争中の平和の少女像を来月7日までに撤去するよう再命令した。コリア協議会によると、ベルリン市ミッテ区は最近、10月7日までに少女像を撤去しなければ過怠金3000ユーロを科すという内容の撤去命令書をコリア協議会に送った。コリア協議会は2020年9月にミッテ区の許可を得て公共用地に少女像を設置した。ミッテ区は昨年から臨時芸術作品設置期間2年が経過したとして撤去を要求して