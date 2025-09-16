2025年9月15日、環球市場播報は、韓国メーカーのハイブリッド自動車（HEV）が関税引き上げによる値上げに迫られており、米国市場で日系車に対して競争力を失っていると報じた。記事は、米国の対日自動車関税が16日に引き下げられる可能性がある一方、韓国車には25％の高関税が維持される見込みで、韓国製ハイブリッド車が米国市場で日産など日本の競合車より高くなる可能性があると紹介。米国市場では電気自動車（EV）への補助金が