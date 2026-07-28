BYDが発売する軽EV「RACCO（ラッコ）」＝横浜市中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）は28日、日本市場向けに専用開発した軽自動車のEV「RACCO（ラッコ）」を発売した。軽EVとして日本で初めて電動スライドドアを左右両側に採用し、日常生活での使いやすさを前面に打ち出した。日本の新車販売の4割を占め、日本勢の牙城である軽市場の切り崩しを狙う。価格は214万5千円から。ラッコは、全高180センチで広い車内空間を備え