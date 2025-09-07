オンラインゲームで知り合った恋人を騙して1億ウォン（約1000万円）以上を巻き上げ、経済破綻に追い込んだ韓国20代女に実刑が言い渡された。【画像】「巨乳は潔白」韓国注目、日本人詐欺師9月5日、春川（チュンチョン）地裁刑事1単独（ソン・ジョンファン裁判長）は、詐欺の罪に問われた女A（29）に懲役1年を言い渡した。Aは2022年11月から昨年8月までの間に、交際相手のB氏から計105回にわたり1億ウォン以上を騙し取った罪で起訴