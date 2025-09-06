最高気温が30度を超える真夏日が続出している。そんな暑い夜に突如現れる“黒い影”。高温多湿の夏はゴキブリの活動が最も活発になる時期。家庭内だけでなく、街中でも遭遇するリスクが高まる。今回は、都内の飲食店で実際に起きた“ゴキブリ恐怖体験”を取材した。◆飲食店のテーブルに現れた“黒い影” 「どんなホラー映画よりも怖かったです……」青ざめた顔で話してくれたのは、熊川ゆずさん（26歳・仮名）。飲食店に勤める彼