「心から深く、深くお詫び申し上げる。大変に申し訳ないことでございました」９月２日、参院選大敗の総括を行う両院議員総会で、石破茂総理（68）はそう語り、数秒間、深々と頭を下げた。「地位に恋々とするのでは、まったくない」「しがみつくつもりもまったくない」と続け、自らの口で「しかるべき時にきちんと決断する」とまで言葉にした。40日間も続いた「辞めろ」「辞めない」バトルがついに決着か――と誰もが思った瞬間、「