【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナ南部オデーサ市で3日、姉妹都市提携を結ぶ横浜市と国連開発計画（UNDP）、日本政府の支援により修復した保育園の再開式典が開かれた。式には日ウクライナの関係者が出席し、園児が笑顔で踊りを披露した。再開したのは、市内の第141保育園。侵攻前は約120人の園児を受け入れていたが、2023年6月の砲撃による爆風で窓や屋根、ベランダが破損し、閉園を余儀なくされた。UNDPが日本政