右肩痛からの復帰を目指すドジャース・佐々木朗希投手（２３）に試練が続いている。２日（日本時間３日）に３Ａオクラホマシティーのシュガーランド戦で４度目のリハビリ登板に臨み、５回を６９球を投げて３安打、４失点、２四球に終わった。初回に２本塁打を浴びるなど不安定な立ち上がり。その後は落ちつきを取り戻して最長の５回を投げ切ったが、ロバーツ監督の「圧倒する投球を」の条件はクリアできなかった。メジャーで８