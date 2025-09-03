芸能記者も「全くのノーマーク」だったという電撃婚で世間をにぎわせた女優・二階堂ふみ（30）。夫のカズレーザー（41）との新婚生活を楽しむ間もなく、あの「大人気ドラマ」での仕事に精を出しているそうで。＊＊＊【写真を見る】“太もも”を見せつけるように…美しく妖艶な「二階堂ふみ」「CM撮影では監督と二人で話すことを要望」「二人共に個性やこだわりが強いもので……」先の8月10日、お笑いコンビ「メイプル超合