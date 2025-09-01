一人暮らしの物件選び、防犯対策は意識していますか？女性の一人暮らしで身の毛もよだつ恐怖体験をした、ちなきち@電子書籍配信中(@chinakichi72)さんの実話を描いたエピソードです。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『扉の向こうに誰かいる。』をどうぞごらんください。 ©chinakichi72 ©chinakichi72 ©chinakichi72