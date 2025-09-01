一人暮らしの玄関…ドアスコープを覗き、思わず声が出た衝撃の光景【ママリ】

©chinakichi72

©chinakichi72

©chinakichi72

©chinakichi72

ちなきちさんは、大学生のころひとり暮らしを始めました。そのアパートは築30年。あまり管理が行き届いていないようで、最初のほうは不便を感じていたようです。



しかし、住めば都。暮らしてくうちに自分なりに充実した生活をしていたといいます。一人暮らしで壁が薄く、会話が丸聞こえと言うのは少し心配ですが、大丈夫なのでしょうか。

快適で開放的なひとり暮らし。ある日気がついた「穴」

©chinakichi72

©chinakichi72

©chinakichi72

©chinakichi72

©chinakichi72

自分以外誰も家にいない「一人暮らし」、親元を離れて寂しい気持ちはあるかもしれませんが、だんだんと自分だけの空間は気が楽になりますよね。ちなきちさんのように、周りの目を気にしなくていい一人暮らしで、つい開放的になったことがあるという人もいるかもしれません。



そんな開放的な一人暮らし暮らしを満喫していたちなきちさん。ある日、部屋に異変に気が付きます。玄関にある謎の穴…。その後、確かに一度塞いだはずなのに、再び穴は突き破られていました。この意味を考えると背筋がぞっとしますよね。

まるでホラー映画…こっちを見ている「目」

©chinakichi72

©chinakichi72

©chinakichi72

思わず声が出る恐怖シーンです。最後の一コマはホラー映画のよう…。ちなきちさんが穴を覗こうとした勇気はすごいですが、こんな状態に遭遇したらトラウマになってしまいますよね…。塞いだ穴を突き破った人、そしてちなきちさんの部屋を除いた目…。ちなきち@電子書籍配信中さんの生活はその人によって見られていたということでしょうか。



女性の一人暮らしは、いつどこに危険が潜んでいるかわかりません。物件は防犯対策がしっかりされているところを選びましょう。また、何か異変を感じたらすぐ大家さんや管理会社に相談をしてください。自由な一人暮らしは自衛の気持ちもとても大切ですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）