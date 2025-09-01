ニューストップ > 国内ニュース > 劇薬を誤って希釈せず投与し数時間後に死亡 国に報告せず、北九州市 アドレナリン 看護師 医療 福岡県 国内の事件・事故 FBS福岡放送ニュース 劇薬を誤って希釈せず投与し数時間後に死亡 国に報告せず、北九州市 2025年9月1日 10時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 福岡県北九州市の病院で、90代の女性患者への投薬ミスがあったと分かった 希釈する必要がある劇薬をそのまま投与し、患者は数時間後に死亡 病院は投与ミスが直接的な死因ではないと判断し、国に報告しなかったという 記事を読む おすすめ記事 ステージが見えなくなるその瞬間…妹がこぼした「もう会えないのかな」｜卵巣がんと私【ママリ】 2025年8月31日 11時0分 ｢元の体に戻りたい｣ 新型コロナワクチン後遺症に悩む患者たち 救済進まずかさむ医療負担 2025年8月30日 14時2分 バンジージャンプをしていた女性が水中に落下しけが、目撃者「綱切れた」―中国 2025年8月28日 0時0分 「女性が低血圧になる原因」はご存知ですか？症状やなりやすい人の特徴も解説！ 2025年8月25日 9時30分 「突然目がこうなってしまって...」人気インフルエンサー、痛々しい姿に「朝イチで皮膚科受診」の声 2025年8月27日 20時5分