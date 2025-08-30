まるで人間の親子みたい？ YouTubeチャンネル「Kitten Stories」では、逃げる子猫を追いかけて毛づくろいをしてあげる母猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「面倒見の良いお母さんだなぁ」「子猫をかわいがっているからこそのしつけだね」の声が続出しました。母猫「きれいにしなきゃダメなのニャ！」注目を集めたのは「子猫を無理矢理掃除する母猫」という動画。母猫になめられて、ジタバタした子猫はクッションを滑り