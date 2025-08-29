大学進学を機に遠方で一人暮らしを始めたわが子。親としては「ちゃんとご飯を食べているだろうか」「困っていないだろうか」と気がかりになるものです。埼玉県在住のHさん（50代）も、4月から関西で新生活を始めた大学1年の息子の様子が心配でなりません。しかし届くのは、説明もなく一方的に振込を依頼するLINEばかり。「これがオレオレ詐欺だったら、きっと見抜けない…」と感じてしまうほどの、現代の親子関係を象徴するような