猛暑/酷暑対策としてヒットした商品と言えば、ハンディファン、ネッククーラー、空調服、サングラス、日傘などを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。三和建設株式会社が現場作業員の熱中症予防のために作った「ゼネコンがつくったしおゼリー」が予想外に売れていることをご存知でしょうか。同社執行役員で大阪本店長の川口秀夫さんに話を聞きました。ーー「ゼネコンがつくったしおゼリー」誕生のきっかけは？川口：開発者