Nintendo Switch 2を入手して約2カ月にわたって使用してきたというゲームメディア・Polygonのライターであるジョバンニ・コラントニオ氏が、Nintendo Switch 2の欠点は「マウス操作が快適ではない点」であると指摘しています。さらに、コラントニオ氏はこの欠点を3Dプリンターで解決しました。I tried to fix the Nintendo Switch 2's biggest problemhttps://www.polygon.com/nintendo-switch-2-joy-con-mouse-shell-3d-printing/