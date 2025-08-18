¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥£¥Î¡¦¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£17Æü¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹¡Ê¥É¥¤¥Ä5Éô¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£º£²Æ¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÀèÀ©¤«¤é1Ê¬¸å¡¢Ì£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤ËÆ²°Â¤¬È´¤±½Ð¤·