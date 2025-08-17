全国高校総体は１７日、広島市のひろしんビッグウェーブで競泳がスタート。男子２００メートル平泳ぎは宮崎緒里（いおり）（静岡・浜松商１年）が２分１１秒１１で優勝。女子２００メートル平泳ぎは中沢心暖（こはる）（茨城・常総学院３年）が従来記録を０秒４１更新する２分２４秒６３、女子２００メートル個人メドレーは石川真菜（神奈川・日大藤沢２年）が従来記録を０秒５０塗り替える２分１０秒５０のそれぞれ大会新記録で