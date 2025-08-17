トランプ米大統領は１５日、中国の習近平国家主席がトランプ大統領の任期中には中国は台湾を侵攻しないと約束したと明らかにした。トランプ大統領はロシアのプーチン大統領との首脳会談を控えて行ったフォックスニュースとのインタビューで、「習主席が『あなたが大統領である間は絶対そんなことはないだろう』と話した。そこで私が感謝すると話したところ、習主席は『私と中国はとても忍耐心が強い』と付け加えた」と伝えた。彼は