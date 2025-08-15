【前編を読む】【堀江瞬＆小野大輔】プレッシャーを感じたアフレコ。シュールな掛け合いを、ひたすらドライに!?【TVアニメ『カラオケ行こ！』インタビュー】和山やまの人気マンガ『カラオケ行こ！』が、数々のマンガ賞で作者の名を世に知らしめた短編集『夢中さ、きみに。』と共に2025年7月にテレビアニメ化。2024年に公開された実写版映画でも、狂児役の綾野剛さんが熱唱する「紅」が注目のマトだった本作。インタビュー後編で