CORTIS（コルティス）が、デビューアルバムのタイトル曲『What You Want』のリリースを前に、韓国とアメリカで特別なオフラインイベントを準備した。【写真】CORTIS、メンバープロフィールBTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの新ボーイズグループ・CORTISは、8月15日にグローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて「CORTIS『What You Want』Release Event: In The Desert with Spotify」の開催を発表した。