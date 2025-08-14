ニューストップ > 国内ニュース > STARTO社が政府と協議、SNSでの「なりすまし」被害に実力行使へ STARTO ENTERTAINMENT 時事ニュース 東スポWEB STARTO社が政府と協議、SNSでの「なりすまし」被害に実力行使へ 2025年8月14日 14時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 契約タレントに関するSNSなどの「なりすまし」被害を受けてきたSTARTO社 なりすましアカウントの発信元が開示されたことを13日、サイトで明かした 多くがアジアの特定の国で運用されていたとして、政府と協議中だと伝えた ◆STARTO社がSNSなどの「なりすまし」被害に法的対応 なりすましアカウントに対する法的対応のお知らせ corporate.starto.jp 記事を読む おすすめ記事 Snow Man宮舘涼太 日本テレビ初MC！「1日中いたら驚いた!!」身近な世界・いろんな業界の24時間を約3分間にギュッと凝縮 2025年8月11日 6時0分 【オリックス銀行】特殊詐欺対策で警察との情報連携を開始 2025年8月8日 14時30分 「詐欺被害に遭っていませんか？」金融機関から確認の連絡も…すでに1億7000万円超だまし取られる被害 SNS型投資詐欺で新潟県内過去最高額の被害 2025年8月9日 12時12分 【瑞江駅徒歩13分】トランクルーム「スペラボ瑞江篠崎店」が2025年9月1日にオープン！ 2025年8月9日 15時30分 プラモアイドル「LINKL PLANET」荒井芽依＆尾本侑樹奈が東京ベイ有明ワシントンホテルの「ガンプラルーム」を体験！2人が絶賛するこだわりポイントの数々 2025年8月9日 15時23分