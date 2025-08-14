伝説のロックバンド「BOOWY」のドラマーとして知られる高橋まこと（71）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。広陵（広島）の野球部内での暴力事案をめぐるアナウンサーの呼びかけに異を唱えた。SNS上では、テレビ朝日系報道番組「スーパーJチャンネル」でメインキャスターを務める井澤健太朗アナウンサーが、広陵が第107回全国高校野球選手権大会を出場辞退した件を報じた際のコメントが話題に。井澤アナは「大前提として被害を