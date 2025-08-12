ゲーム実況で知られる人気配信者で、東京・秋葉原にある「カードショップはんじょう」のオーナーでもある、はんじょうが12日までにYouTubeチャンネルを更新。反社会的勢力との関わりがあったとする疑惑を否定し、活動再開を報告した。はんじょうは4月、情報商材ビジネスに関与していたとの疑惑がネット上で持ち上がったことを受け、「私は、情報商材を取り扱う団体に一時的に所属していた時期がありました」と認め、「大学在学中に