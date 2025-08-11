この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 新入社員「そういう言葉聞くと…」発言に落ち込んだ先輩に10万いいね「時代はガチ」「マジすか？」 社会人として企業に入社すると、さまざまな年代の方と働くことになります。仕事への責任も増