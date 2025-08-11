作曲家・演出家でもある歌手の椎名林檎が１０日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。子育てで音楽をやめようとした過去を明かした。人気絶頂の２２歳で長男を出産。多忙な時期を振り返り「とにかくスターダムみたいな。どんどん出す。『この曲あるじゃん、出しちゃおうよ』ってどんどん、どんどんいっちゃうじゃないですか。自転車操業というか、セールスが良くてもしょうがないっていうか」と